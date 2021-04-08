Житель Мегиона не хотел сдаваться полицейскому, поэтому едва не сбил силовика

Житель Мегиона «прокатил» полицейского на капоте, теперь ему грозит статья о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел ночью 2 апреля. Югорчанин, лишенный водительских прав, ездил пьяным на «Шевроле». Силовик потребовал мужчину остановиться, но автомобилист выполнять просьбу не собирался – он наехал на полицейского.

Сотрудник органов ухватился за легковушку, чтобы не оказаться под колесами, но остался на капоте. Злоумышленник на высокой скорости проехал более одного километра, а когда остановился, начал сопротивляться при задержании.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.