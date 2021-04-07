Прокуроры Югры устроили проверки управляющих компаний из-за талых вод

Затопленные улицы городов и поселков встревожили югорских прокуроров. По всему округу была организована прокурорская проверка органов местного самоуправления.

Местные прокуратуры проверят, насколько своевременно улицы муниципалитетов были очищены от снега и достаточно ли денег представители УК выделяют на эти цели.

Прокуроры оценят законность уборки вверенных компаниям дворовых территорий, а также то, насколько добросовестно компании исполняют заключенные с ними контракты.

Напомним, что ранее глава ХМАО Наталья Комарова потребовала устранить жалобы жителей округа, связанные с затопленными и грязными улицами.

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