62 жителя ХМАО заразились коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявили 62 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 54 656 жителей региона оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 15 муниципалитетах ХМАО:

Ханты-Мансийск – 20;

Сургут – 8;

Ханты-Мансийский район – 8;

Нижневартовск – 6;

Нефтеюганский район – 4;

Мегион – 4;

Нефтеюганск – 2;

Когалым – 2;

Лангепас – 2;

Сургутский район – 1;

Нягань – 1;

Урай – 1;

Радужный – 1;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 43 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба округа.

Накануне новых летальных исходов среди пациентов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человека. За сутки излечились 86 человек, за весь период пандемии – 53 184 югорчанина.