62 жителя ХМАО заразились коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявили 62 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 54 656 жителей региона оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 15 муниципалитетах ХМАО:
- Ханты-Мансийск – 20;
- Сургут – 8;
- Ханты-Мансийский район – 8;
- Нижневартовск – 6;
- Нефтеюганский район – 4;
- Мегион – 4;
- Нефтеюганск – 2;
- Когалым – 2;
- Лангепас – 2;
- Сургутский район – 1;
- Нягань – 1;
- Урай – 1;
- Радужный – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 43 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба округа.
Накануне новых летальных исходов среди пациентов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человека. За сутки излечились 86 человек, за весь период пандемии – 53 184 югорчанина.