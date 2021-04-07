К проектированию жилых кварталов в Югре будут привлекать молодых и талантливых

К строительству жилых кварталов в Югре необходимо привлекать молодых талантливых специалистов, чтобы они находили интересные решения. Такое поручение дала глава региона Наталья Комарова на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Губернатор призвала обращать внимание на проектные решения при строительстве жилья: «Не надо все строить под одну гребенку. Находите новые архитектурные, цветовые решения, активнее используйте малые архитектурные формы, привлекайте для разработки проектов домов, микрорайонов талантливых молодых специалистов. Делайте все вовремя, качественно, чтобы люди были довольны. Жду интересных предложений».

Кроме того, муниципалитетам поручено вести ежедневный жесткий контроль за каждой стройкой, передает окружной департамент общественных и внешних связей.