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​Наталья Комарова ждет интересных предложений по архитектуре городов

К проектированию жилых кварталов в Югре будут привлекать молодых и талантливых

​Наталья Комарова ждет интересных предложений по архитектуре городов
Фото: admhmansy.ru

К строительству жилых кварталов в Югре необходимо привлекать молодых талантливых специалистов, чтобы они находили интересные решения. Такое поручение дала глава региона Наталья Комарова на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Губернатор призвала обращать внимание на проектные решения при строительстве жилья: «Не надо все строить под одну гребенку. Находите новые архитектурные, цветовые решения, активнее используйте малые архитектурные формы, привлекайте для разработки проектов домов, микрорайонов талантливых молодых специалистов. Делайте все вовремя, качественно, чтобы люди были довольны. Жду интересных предложений».

Кроме того, муниципалитетам поручено вести ежедневный жесткий контроль за каждой стройкой, передает окружной департамент общественных и внешних связей.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 178, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 09:46
А что делать с муравейниками сибпромстрой, которые Наталья Комарова натыкала в Сургуте?
Mobii
не нравится
Сегодня в 10:16
"Наталья Комарова ждет интересных предложений" - ну вот сразу предложение - не лезть губернатору в вопросы местного самоуправления. Чай, города сами справятся без указивок региональной власти. Разграничение уровней власти, всё-таки
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:22
Лицедейство Натальи Комаровой уже давно вышло за рамки здравого смысла.
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