В Югре завершился III открытый окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам

Сургутский музыкальный колледж принял III открытый окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам. Свое мастерство продемонстрировали более 95 музыкантов из 11 городов, включая Тюмень, Сургут и Нижневартовск. Конкурс прошел дистанционно, прослушивания проводились через «Skype».

Конкурсанты отбирались по двум номинациям: «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». В первой номинации участникам предстояло читать с листа, исполняя ритмическое остинато, воспроизвести еще один музыкальный фрагмент и проанализировать нотный текст; во второй – пройти викторину, рассказать устное эссе по прослушиванию музыкального фрагмента в режиме online и пройти коллоквиум по различным темам.

При оценке выполнения заданий, жюри учитывало возраст конкурсантов и год их музыкального обучения. Меньше всего победителей оказалось в номинации «Музыкальная литература». В номинации «Сольфеджио» призеров оказалось больше.