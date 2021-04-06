Шесть процентов югорчан пожаловались на сексуальные домогательства на работе

В Югре только шесть процентов мужчин признались, что сталкивались с сексуальными домогательствами на работе. Аналитики считают, что эти цифры сильно занижены, потому что подобные признания противоречат российскому менталитету.

Опрос провел исследовательский центр сервиса Зарплата.ру. Югорские мужчины рассказали, что в основном домогательства проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес (3%), нежелательных прикосновениях (5%) и в требовании интимной близости со стороны руководителя (4%). Чаще всего с практикой домогательств сотрудники мужского пола сталкиваются в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

«Данные исследования кажутся заниженными, потому что российской культуре присущ довольно высокий порог терпимости, когда только очевидный физический контакт принято считать домогательствомПоказатели также сильно зависят от отрасли, возраста и образования респондентов – чем более образованы сотрудники, тем меньше такого рода проявлений», - отметил руководитель отдела рекламы Зарплаты.ру Даниил Столетов.

Ранее аналитики выяснили, что в России 25 процентов женщин страдают от домогательств на работе.