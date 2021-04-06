7 апреля в Югре ожидается опасная погода

В среду, 7 апреля, в отдельных районах Югры ожидается неблагоприятная погода – гололед, мокрый снег, дождь, ветер порывами до 14 метров в секунду, ночью и утром – туман. Такое предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит +1,-4 ºС, при прояснениях -5,-10 °С, днем +3,+8 °С.

В конце рабочей недели погода немного прояснится, но будет облачно. Температура воздуха останется такой же.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в среду будет идти снег с дождем, а к выходным распогодится.