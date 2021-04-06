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​В Югре ищут талантливых музыкантов для шоу, приз – 500 тысяч рублей

Наставниками участников станут Алена Поль и Вера Кондратьева

​В Югре ищут талантливых музыкантов для шоу, приз – 500 тысяч рублей
Алёна Поль (фото 1tv.ru)

В Югре ищут талантливых певцов – в округе стартует кастинг в музыкальное шоу «Иди за мной». Лучшие из лучших поедут на финал проекта, который пройдет в начале июня.

Наставниками для музыкантов станут местные звезды Алена Поль и Вера Кондратьева. Под их чутким руководством начинающие таланты будут бороться за главный приз: 500 тысяч рублей.

Для регистрации в кастинге нужно заполнить форму по ссылке:
23.04 Нижневартовск - https://formdesigner.ru/form/view/152421
25.04 Ханты-Мансийск - https://formdesigner.ru/form/view/152242
28.04 Сургут - https://formdesigner.ru/form/view/152420

После регистрации певец должен дождаться заветной даты, и исполнить на кастинге свою песню или кавер-версию любимого трэка - хронометраж ограничен двумя минутами.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 49, комментариев: 0
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