Наставниками участников станут Алена Поль и Вера Кондратьева

В Югре ищут талантливых певцов – в округе стартует кастинг в музыкальное шоу «Иди за мной». Лучшие из лучших поедут на финал проекта, который пройдет в начале июня.
Наставниками для музыкантов станут местные звезды Алена Поль и Вера Кондратьева. Под их чутким руководством начинающие таланты будут бороться за главный приз: 500 тысяч рублей.
Для регистрации в кастинге нужно заполнить форму по ссылке:
23.04 Нижневартовск - https://formdesigner.ru/form/view/152421
25.04 Ханты-Мансийск - https://formdesigner.ru/form/view/152242
28.04 Сургут - https://formdesigner.ru/form/view/152420
После регистрации певец должен дождаться заветной даты, и исполнить на кастинге свою песню или кавер-версию любимого трэка - хронометраж ограничен двумя минутами.