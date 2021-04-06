Наставниками участников станут Алена Поль и Вера Кондратьева

В Югре ищут талантливых певцов – в округе стартует кастинг в музыкальное шоу «Иди за мной». Лучшие из лучших поедут на финал проекта, который пройдет в начале июня.

Наставниками для музыкантов станут местные звезды Алена Поль и Вера Кондратьева. Под их чутким руководством начинающие таланты будут бороться за главный приз: 500 тысяч рублей.

Для регистрации в кастинге нужно заполнить форму по ссылке:

23.04 Нижневартовск - https://formdesigner.ru/form/view/152421

25.04 Ханты-Мансийск - https://formdesigner.ru/form/view/152242

28.04 Сургут - https://formdesigner.ru/form/view/152420

После регистрации певец должен дождаться заветной даты, и исполнить на кастинге свою песню или кавер-версию любимого трэка - хронометраж ограничен двумя минутами.