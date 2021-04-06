В Югре умер один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 785 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 59 случаев заражения. Состояние 46 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 65 человек, за весь период пандемии – 53 098 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Сургутском, Белоярском, Березовском районах, Мегионе, Нефтеюганске и Радужном.