В Югре за стуки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 зараженных коронавирусом. Всего за пандемию у 54 594 человек оказался положительный диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах города:
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 10;
- Сургут – 8;
- Ханты-Мансийский район – 7;
- Урай – 3;
- Нягань – 2;
- Когалым – 2;
- Сургутский район – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Мегион – 1;
- Радужный – 1;
- Березовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у семи – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.