В Югре за стуки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 зараженных коронавирусом. Всего за пандемию у 54 594 человек оказался положительный диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах города:

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 10;

Сургут – 8;

Ханты-Мансийский район – 7;

Урай – 3;

Нягань – 2;

Когалым – 2;

Сургутский район – 1;

Нефтеюганск – 1;

Мегион – 1;

Радужный – 1;

Березовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у семи – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.