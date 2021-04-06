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Ханты-Мансийск продолжает держаться в лидерах по суточному приросту зараженных COVID-19

В Югре за стуки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск продолжает держаться в лидерах по суточному приросту зараженных COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 59 зараженных коронавирусом. Всего за пандемию у 54 594 человек оказался положительный диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах города:

  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нижневартовск – 10;
  • Сургут – 8;
  • Ханты-Мансийский район – 7;
  • Урай – 3;
  • Нягань – 2;
  • Когалым – 2;
  • Сургутский район – 1;
  • Нефтеюганск – 1;
  • Мегион – 1;
  • Радужный – 1;
  • Березовский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у семи – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 187, комментариев: 0
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