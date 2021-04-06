59 процентов жителей ХМАО удовлетворены своим местом работы, а 31 процент – нет

59 процентов жителей Югры довольны своей профессией. Об этом сообщают представители службы исследований платформы по поиску работы hh.ru, отмечая, что такой показатель – самый высокий среди субъектов России.

Чаще всего люди, который считают свой выбор удачным, чаще всего работают в сфере спорта и красоты, среди высшего менеджмента и HR-менеджеров.

«Если же говорить не о профессиональной принадлежности, а о текущем либо последнем месте работы, то удовлетворены им только 43 процента респондентов, еще 51 процент дают не лучшую оценку своей занятости. Интересно, что наиболее довольны своей работой ИТ-специалисты, наименее – строители, но во всех случаях число недовольных все равно преобладает», – отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Также больше половины жителей округа считают, что приносят пользу миру, примерно такой же процент наблюдается в целом по РФ. Чаще всего это медики, рабочие, а также ученые и педагоги. Обратной точки зрения о своей занятости придерживаются 26 процентов. Обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.

Тем не менее, 31 процент югорчан недовольны своей профессией. Как правило, респонденты, выбравшие такой вариант, трудоустроены в сферах административного персонала, в автобизнесе и продажах.