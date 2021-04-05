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​В Югре на семь процентов выросла заболеваемость ОРВИ

Недельный эпидпорог по ОРВИ превышен среди взрослого населения ХМАО

​В Югре на семь процентов выросла заболеваемость ОРВИ
Фото: pixabay.com

В Югре на минувшей неделе отмечен рост заболеваемости ОРВИ на семь процентов. Больше всего заболевших среди взрослых от 15 лет – на 61 процент выше недельного эпидпорога.

Значительный рост заболеваемости зафиксирован в Нижневартовском, Березовском, Октябрьском районах, Пыть-Яхе, Урае и Югорске. Группы в детсадах и классы в школах закрывали на карантин в Ханты-Мансийском, Нефтеюганском районах, Нягани, Лангепасе, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Среди населения продолжают циркулировать риновирус и коронавирус. Вирусов гриппа не обнаружено, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.


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05 апреля в 20:46, просмотров: 370, комментариев: 0
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