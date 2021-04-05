В Нягани две женщины украли ковер и разделили его пополам

В Нягани задержана 34-летняя женщина, которая на преступление ради домашнего уюта пошла. Подельницей девушки стала ее подружка-таксистка.

Среди ночи приятельницы приехали во двор десятого микрорайона и украли ковер, который сушился на турнике.

«В признательных показаниях подозреваемая пояснила, что накануне она приехала в гости в десятый микрорайон. Рядом с детской площадкой нарушительница увидела ковровую дорожку, которая сушилась на металлических турниках. В голове возникла мысль, что ковер неплохо бы смотрелся у нее дома. Позвонив подруге, которая подрабатывает в такси, злоумышленница загрузила дорожку в багажник машины. Расплатиться за помощь в доставке женщина решила половиной украденного ковра», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сейчас похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. За кражу ковра жительнице Нягани грозит до пяти лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.