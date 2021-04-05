Население Югры за три года выросло на два процента

С 2018 года по январь 2021-го население Югры увеличилось на два процента – до 1687,7 тысячи человек. Естественный прирост составил 30,6 тысячи человек, миграционный – 2,3 тысячи человек.

С такими показателями округа расположился на 11 месте демографического рейтинга регионов РФ, составленного аналитиками РИА «Новости». Самый большой прирост был в Севастополе (16,8%), Ингушетии (5,6%) и Ленинградской области (4,3%), минимальный — в Еврейской автономной (-3,4%), Магаданской (-3,5) и Тамбовской областях (-3,8).

За последние три года численность населения снизилась в 44 российских регионах, выросла – в 21 регионе, практически не изменилась – в трех. Население страны за этот период сократилось на 0,5 процента – 711 тысяч человек.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения населения России. Негативно на численности россиян сказываются социальное неблагополучие семей из-за негативных последствий пандемии и продолжающееся действие эффекта демографической ямы.