Сотрудники ГИБДД Пыть-Яха выпустили автомобильные ароматизаторы с советами против угона

У автолюбителей из Пыть-Яха появился повод для радости: сотрудники городское отделение ГИБДД провели акцию, на которой подарили автомобилистам бесплатные ароматизаторы с советами против мошенничества и угона.

Автоинспекторы останавливали транспортные средства, рассказывали водителям о том, как стоит себя вести с незнакомцами, звонящими на телефон, а также о том, как защитить свое авто от угона, а имущество – от кражи.

В конце беседы сотрудники дорожной полиции раздали собеседникам специальные картонные ароматизаторы, которых специально для акции было выпущено более сотни. На каждом из ароматизаторов были нанесены советы по профилактике мошенничества и угонов транспортных средств. По задумке авторов, такая полезная вещь не только создаст в салоне приятную атмосферу, но и, будучи на виду у водителя и пассажиров, поможет защитить тех от посягательств злоумышленников.