За сутки ни один житель Югры не скончался от коронавируса

В Югре за сутки коронавирусом заразились 70 человек. За весь период пандемии у 54 535 жителей подтвердился диагноз. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 16 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нижневартовск – 10;
- Мегион – 8;
- Сургут – 7;
- Урай – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Сургутский район – 3;
- Нягань – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Советский район – 1;
- Югорск – 1;
- Радужный – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у четырех – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 43 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне не выявлено новых летальных исходов от болезни. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 784 человека. За сутки излечились 42 человека, за весь период пандемии – 53 033 югорчанина.