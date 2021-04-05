За сутки ни один житель Югры не скончался от коронавируса

В Югре за сутки коронавирусом заразились 70 человек. За весь период пандемии у 54 535 жителей подтвердился диагноз. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 16 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 17;

Нижневартовск – 10;

Мегион – 8;

Сургут – 7;

Урай – 6;

Ханты-Мансийский район – 5;

Сургутский район – 3;

Нягань – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Югорск – 1;

Радужный – 1;

Нижневартовский район – 1;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у четырех – бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 43 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне не выявлено новых летальных исходов от болезни. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 784 человека. За сутки излечились 42 человека, за весь период пандемии – 53 033 югорчанина.