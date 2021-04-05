Жителя Югры дважды сбили на дороге: выжить мужчине не удалось

В минувшее воскресенье, 4 апреля, жителя ХМАО сбили два раза. Инцидент случился в районе 11 часов вечера на втором километре автодороги «подъезд к поселку Талинский от автодороги «Югра».

По предварительным данным, изначально на мужчину, идущего по обочине вдоль дороги, наехал «КАМАЗ», но он выжил. После этого он угодил под колеса «Приоры» – в этот раз столкновение оказалось смертельным.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 58-летний мужчина, от полученных травм погиб. Следует отметить, что в момент ДТП на пешеходе отсутствовали световозвращающие элементы на одежде», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.