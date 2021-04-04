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69 югорчан заразились коронавирусом накануне

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО

69 югорчан заразились коронавирусом накануне
фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Люди заразились в 14 муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту стали Ханты-Мансийск (15), Нижневартовск (9), Ханты-Мансийский район (8) и Сургут (8). Также отмечается, что за сутки не зафиксировано летальных исходов среди пациентов.

У 14 зараженных выявлена пневмония, у 51 – симптомы ОРВИ, у четырех человек болезнь протекала бессимптомно.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 54 465 случая коронавируса. Выздоровели 52 991 человек, умерли 784.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 56, комментариев: 0
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