За крупный долг по кредиту жительнице Пыть-Яха грозит серьезное наказание

Жительница Пыть-Яха стала фигуранткой уголовного дела – она задолжала по кредиту больше трех миллионов рублей несмотря на то, что у нее была возможность платить.

«Данные обстоятельства послужили поводом для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, за злостное уклонение от кредиторской задолженности. В настоящее время проводится дознание по уголовному делу», – сообщает пресс-служба УФССП Югры.

Если горожанку признают виновной, ей могут присудить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные или обязательные работы, а также лишение свободы сроком до двух лет.