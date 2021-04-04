Биатлонистки из ХМАО завоевали первое место в эстафете

Югорская команда биатлонисток в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Дюпиной, Ксении Довгая выиграла в эстафете на чемпионате России. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

Отмечается, что второе место получили спортсменки из Тюменской области. Бронзу завоевали биатлонистки, представлявшие Новосибирскую область.

«Мы очень хотели выиграть. Мы верили в себя. Сложностей на трассе не было никаких, лыжи работали отлично, трасса как всегда подготовлена превосходно! Один небольшой минус был – мы волновались. Но тренерская поддержка на протяжении всей гонки была с нами. Главное правило – как сначала пойдёт, так будет и в конце», – поделилась одна из представительниц команды округа.