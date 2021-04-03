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​Югорские заключенные показали, на что они способны

В Югре прошла выставка продукции, выпускаемой в местных тюрьмах

​Югорские заключенные показали, на что они способны
Фото: 86.fsin.gov.ru

В Югре состоялась выставка продукции заключенных, отбывающих наказание в местных колониях. На эксплозии представлены изделия из металла, дерева, продукты питания, швейная и сувенирная продукция.

«Одна из основных задач привлечения осужденных к труду – это их ресоциализация, помощь в получении трудовых навыков, профессионального образования и получения рабочей специальности, востребованной на рынке труда. Уголовно-исполнительная система обладает огромным производственным потенциалом, позволяющим обеспечивать не только государственные нужды, но и эффективно сотрудничать с бизнесом, способствуя развитию малого и среднего предпринимательства. Однако эти производственные объекты и рабочие места необходимо развивать и насыщать государственными заказами», - отметил начальник УФСИН России по ХМАО-Югре Александр Фёдоров.

Выставку уже посетили представители органов государственной, силовых ведомств региона, общественных организаций и многочисленные приглашенные гости.

«Гостей заинтересовала производимая продукция. Особый интерес вызвали образцы мебели и швейной продукции. По итогам выставки проведены переговоры о возможности изготовления для нужд ведомств и муниципальных организаций мебели и отдельные виды швейных изделий», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 219, комментариев: 0
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