На 4 апреля в ХМАО объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде

В воскресенье, 4 апреля, в некоторых районах Югры ожидается опасная погода. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

«Ожидаются слабые гололедные явления: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами слабый туман», - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит 0,-5 ºС, днем +3,+8 °С, в северо-западных районах +2,-3 °С.

5 и 6 апреля также ожидаются мокрый снег и дождь, ветер сменится с юго-восточного на северо-западный. Температура воздуха ночью +1,-4 ºС, в северо-западных районах до -9 °С, днем +2,+7 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в воскресенье будет сухо, но облачно, а дожди вернутся в понедельник. Температура воздуха – около нуля.