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​Зараженные коронавирусом выявлены в 16 городах и районах ХМАО

За сутки в Югре зарегистрировано 72 случая ковида

​Зараженные коронавирусом выявлены в 16 городах и районах ХМАО
Фото: vk.com/okb_khanty

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 72 новых случая коронавирусом. Люди заразились в 16 муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (13), Ханты-Мансийск (11) и Нижневартовск (9).

У 15 зараженных выявлена пневмония, у 55 – симптомы простуды, у двоих болезнь протекала бессимптомно.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 54 396 случая коронавируса. Выздоровели 52 941 человек, умерли 784. Продолжает лечение 671 житель округа.

В конце марта руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева заявила о снижении заболеваемости COVID-19: «Суточная статистка показывает, что 22,7 процента заболевших переносят COVID-19 в виде пневмонии. За неделю зарегистрирован 551 случай, по сравнению с предыдущей неделей это меньше на 4,6 процента».


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Сегодня в 12:32, просмотров: 248, комментариев: 0
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