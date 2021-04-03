В Югре проведут выпускные в детских садах без родителей

На выпускных в детских садах в этом году не будут присутствовать родители. В Югре продолжает запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц и с привлечением лиц из иных организаций. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики округа Алексй Дренин во время прямого эфира губернатора «Четвертая четверть».

Заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева пояснила, что решение могут поменять, если в мае эпидемическая улучшится: «Как будут развиваться события в мае в период массового проведения выпускных мероприятий, не знаем. Возможно, правила будут смягчены, но это произойдет с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки в регионе».