В Югре ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат по десять тысяч рублей

К 1 мая 1 722 жителя Югры получат беззаявительные выплаты к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Такое решение принято на заседании правительства региона.

«Единовременные выплаты будут предоставлены в связи с 35 годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Размер выплат составляет от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от категорий граждан», – сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

По десять тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и сборов радиоактивных отходов в реку Теча; инвалиды, ставшие таковыми в связи с указанными авариями; граждане из подразделений особого риска. Выплату в таком же объеме получат родители, вдовы и вдовцы погибших и умерших инвалидов и югорчан, получивших лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с этими авариями. По пять тысяч рублей будет направлено пенсионерам, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения, из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению.