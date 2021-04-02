В Пыть-Яхе бывший директор муниципального предприятия осужден за злоупотребление должностными полномочиями

Бывшего директора МУП «Управление городским хозяйством» Пыть-Яха признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации прокуратуры Югры, подсудимый проводил махинации, связанные с капитальным ремонтом водоочистных сооружений города. В декабре 2016 он оплатил подрядчику работы, которые фактически не были выполнены. А позже попытался скрыть следы должностного преступления.

«Осознавая, что работы по ремонту не будут выполнены, с целью сокрытия совершенного должностного преступления, в апреле 2017 года злоумышленник единолично принял решение о проведении части работ и приобретении стеклопластиковых емкостей на сумму свыше 700 тыс рублей за счет средств муниципального предприятия», – сообщили в окружной прокуратуре.

Виновного суд приговорил к четырем годам в колонии общего режима. Также экс-чиновника лишили права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на два года. Отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, фигуранта дела взяли под стражу 18 мая 2017 года. А чистую воду сами горожане ждут еще с 2013 года, когда после обращения жительницы Пыть-Яха в приемную президента РФ Владимир Путин поручил властям города в течении пяти лет модернизировать систему и обеспечить город чистой водой.

Власти города в феврале 2021 года заявляли, что ВОС-1 готова на 82 процента, а ВОС-3 - на 74,5%. Глава Пыть-Яха Александр Морозов отметил, что работа идет по графику. Однако почти год назад звучали обещания, к концу 2020 года предоставить горожанам чистую воду.