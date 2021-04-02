Треть работодателей не требуют наличий диплома об образовании в вузе

В Югре не все работодатели требуют диплом о высшем образовании с будущих сотрудников: об этом заявили почти треть компаний. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

Так, чаще всего специалистов с оконченным обучением в вузе ищут в медицине, госслужбе, педагогике, науке, на промышленных предприятиях и в строительные компании. Однако 31 процент работодателей округа предпочтет скорее опытных соискателей, пусть и без высшего образования: чаще всего это касается сфер IT и digital.

«Больше всего в Югре нуждаются во врачах узких специальностей (34%) и инженерах различного профиля (27%) – этим специалистам работодатели готовы платить более 100 000 рублей, правда, зачастую такие вакансии предполагают переезд в отдаленные районы. Сегодня специалисты в сфере IT и digital наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). По данным Зарплаты.ру, более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, и привязка к месту имеет все меньшее значение», – пишет пресс-служба сервиса.