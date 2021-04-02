16+
Логотип Сиапресс
USD  75,8073   EUR  88,9523  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Часть югорских работодателей предпочтут опытного сотрудника, даже если он без высшего образования

Треть работодателей не требуют наличий диплома об образовании в вузе

Часть югорских работодателей предпочтут опытного сотрудника, даже если он без высшего образования
фото: www.pexels.com

В Югре не все работодатели требуют диплом о высшем образовании с будущих сотрудников: об этом заявили почти треть компаний. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

Так, чаще всего специалистов с оконченным обучением в вузе ищут в медицине, госслужбе, педагогике, науке, на промышленных предприятиях и в строительные компании. Однако 31 процент работодателей округа предпочтет скорее опытных соискателей, пусть и без высшего образования: чаще всего это касается сфер IT и digital.

«Больше всего в Югре нуждаются во врачах узких специальностей (34%) и инженерах различного профиля (27%) – этим специалистам работодатели готовы платить более 100 000 рублей, правда, зачастую такие вакансии предполагают переезд в отдаленные районы. Сегодня специалисты в сфере IT и digital наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). По данным Зарплаты.ру, более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, и привязка к месту имеет все меньшее значение», – пишет пресс-служба сервиса.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:28, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 1121
  2. ​В Сургуте в 2021 году появятся две новые школы – в лучшем случае 1024
  3. ​Отомстил: сургутянин заработал «уголовку» за распространение интимных фото своей бывшей 932
  4. ​Югорский омбудсмен предложила не лишать пенсионеров надбавки при переезде с севера 848
  5. Югорчане чаще остальных россиян разыгрывают коллег на первое апреля 769
  6. ​Югра вышла в лидеры УрФО по получению взяток 753
  7. ​В Сургуте из-за лихача на ВАЗе в ДТП пострадал маленький ребенок 735
  8. В Доме Салманова презентовали «Биографию нефти» 721
  9. ​«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис»: в Тюменской области стартовал месячник охраны труда 706
  10. ​Тюменским предпринимателям стало проще получить микрозайм на развитие бизнеса 690
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 7939
  2. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6335
  3. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 4790
  4. Проигнорировал табличку: в Нижневартовске на припаркованное авто обвалился снег 3906
  5. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3672
  6. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 3499
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 марта? // АФИША 3202
  8. Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре 2995
  9. Закалялись? Жители Сургута делятся фото ребенка, который почти голый стоял на снежной горе 2803
  10. ​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу 2713
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19082
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 11694
  3. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 10397
  4. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10227
  5. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 10203
  6. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9855
  7. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9841
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8115
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8056
  10. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 7939

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика