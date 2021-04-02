Пьяная ссора повлекла за собой убийство жителя ХМАО

Житель Нягани расстрелял своего сына во время пьяной ссоры. Югорчанин шесть раз пальнул по родственнику дробовыми зарядами из ружья 12 калибра.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 мая прошлого года. Мужчины распивали алкоголь, а затем поссорились и начали друг друга оскорблять. Жестокий отец схватился за ружье и несколько раз выстрелил в упор – у потерпевшего не осталось шансов на выживание.

«Кроме того, обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя дома более 40 патронов к огнестрельному нарезному боевому оружию, которые 22 мая 2020 года обнаружены в ходе обыска и изъяты. Несмотря на попытки обвиняемого ввести следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего, следователем собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением», – прокомментировали в пресс-службе СК Югры.