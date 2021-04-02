В ХМАО за день не зарегистрировали летальных исходов от коронавируса, но люди продолжают заболевать

В Югре накануне коронавирусом заболели 76 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 54 324 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 16;
- Сургут – 11;
- Нижневартовск – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Нефтеюганск – 4;
- Нягань – 4;
- Мегион – 4;
- Урай – 4;
- Сургутский район – 3
- Когалым – 3;
- Березовский район – 3;
- Югорск – 2;
- Кондинский район – 2;
- Советский район – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у трех – бессимптомно. Контакт установлен в 69 случаях. По шести контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперативного штаба.
Отметим, что за минувший день летальных исходов от коронавируса на территории округа не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 783 человека. За сутки излечились 82 человека, за весь период пандемии – 52 848 югорчан.