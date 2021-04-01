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​Югорский омбудсмен предложила не лишать пенсионеров надбавки при переезде с севера

В Югре предлагают сохранять северный коэффициент к пенсии при переезде на «большую землю»

​Югорский омбудсмен предложила не лишать пенсионеров надбавки при переезде с севера
Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова назвала ущемлением прав практику лишения районной надбавки к пенсии людей, много лет проработавших на севере и переехавшим в регионы с хорошим климатом.

«Многие люди, отдавшие годы жизни развитию северных территорий, не могут рассчитывать на сохранение районного коэффициента к пенсии при переезде на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Они уезжают жить в наиболее благоприятные с точки зрения климата регионы, но остаются зарегистрированными здесь. На мой взгляд, это ущемление прав граждан», - цитирует омбудсмена ugra-news.ru.

Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании экспертного совета по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в автономном округе.

Условия выплаты северной надбавки регулируется федеральным законодательством. Наталья Стребкова считает, что решить его можно через Госдуму, выступать с законодательными инициативами, отраслевые министерства, использовать и другие инструменты.

«Оплата по этому коэффициенту происходит из федерального бюджета, Пенсионного фонда. Никакого дополнительного финансирования не потребуется. Коэффициент просто «переедет» вслед за пенсионером. Здесь необходимо урегулировать принципиальный подход. Сейчас в законе прописано «лица из числа неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Эта фраза дает нам приток получателей, которые никогда не работали на севере. Но уходя на пенсию они приезжают в регион и получают здесь районный коэффициент. Замечательно, что мы помогаем таким пенсионерам, но те, кто 20 и более лет отработал здесь, считают норму несправедливой, потому что они не могут сохранить заслуженную доплату при переезде в другой регион», - отметила она.


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Сегодня в 22:10, просмотров: 154, комментариев: 0
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