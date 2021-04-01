ХМАО вошел в том-5 регионов России по получению взяток

По итогам января-февраля 2021 года Югра заняла четвертое место в стране по получению взяток. По данным Генпрокуратуры, в округе зарегистрировано 45 преступлений по статье УК РФ «Получение взятки». Больше только Краснодарском крае (94), Москве (77) и Санкт-Петербурге (46).

В Уральском федеральном округе Югра стала безусловным лидером. Соседи не вошли даже в десятку. Так, Тюменская область занимает 28 место (10), а Ямал – 37 (8). Статистику федерального ведомства публикует Znak.com.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года Югра заняла по этому показателю 17 место. За год было возбуждено 61 дело о получении взяток.

В начале года в России в целом выросло количество коррупционных преступлений – почти на 12 процентов.