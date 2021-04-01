1 400 парней из Югры этой весной отправятся в армию

1 апреля в России началась весенняя призывная кампания. Из Югры в армию отправятся 1 400 срочников. Готовность региона к проведению призыва граждан на военную службу весной 2021 года обсудили на заседании призывных комиссий региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Военком округа Денис Буров заверил, что сборный пункт готов к приему призывников: «В соответствии с положениями нормативно-правовых документов подготовлены пункт переодевания, продовольственный и вещевой склады для обеспечения призывников».

В Пыть-Ях доставлены дезинфицирующие средства для обработки помещений, средства индивидуальной защиты, бактерицидные лампы для обеззараживания мест общего пользования. Спальные места и места в столовой расставлены с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На контрольно-пропускном пункте будет работать медицинский пост. Призывников с подозрением на ковид будут госпитализировать в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу.

«Более трех тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции зарезервировано в медицинских организациях для сотрудников военных комиссариатов муниципальных образований и военного комиссариата Югры», - добавила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова.