Жители ХМАО «подкалывают» коллег по работе чаще чем остальные россияне

У работящих югорчан с чувством юмора все в порядке – треть жителей региона призналась, что любит разыгрывать коллег по работе. Таковы результаты исследования, предоставленного hh.ru.

32% опрошенных югорчан признались, что у них на работе имеют место первоапрельские розыгрыши. Это самый высокий процент среди регионов России. Больше других розыгрыши любят работники сферы туризма и ресторанов, а также сферы безопасности. А вот представителям сферы закупок, административного персонала и юристов, похоже, «не до шуток» - там розыгрыши устраивают реже всего.

«Треть опрошенных из ХМАО (37%) рассказали, что их хотя бы однажды разыгрывали коллеги по работе, причем мужчин разыгрывают чаще, чем женщин», - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

При этом, отмечает эксперт, 81% югорчан, которых разыгрывали на работе, признают, что это было действительно смешно. 6% опрошенных розыгрыши обидели, 10% отнеслись к «подколам» нейтрально. Чаще остальных на шутки обижаются медики, реже всех – руководители.