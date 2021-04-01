Накануне число летальных исходов от коронавируса среди жителей ХМАО увеличилось до 783

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 783 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 73 случая заражения. За сутки излечились 104 человека, за весь период пандемии – 52 766 югорчан. Состояние 42 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Октябрьском, Нижневартовском, Белоярском районах, Лангепасе, Радужном.