73 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Югре

В Югре за сутки выявили 73 зараженных коронавирусом. 54 248 жителей округа заболели за всю пандемию. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 18;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нефтеюганский район – 8;
- Нижневартовск – 7;
- Мегион – 6;
- Урай – 4;
- Нефтеюганск – 2;
- Сургутский район – 2;
- Когалым – 2;
- Нягань – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у четырех – бессимптомно. Контакт установлен в 65 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в пресс-службе оперштаба.