73 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Югре

В Югре за сутки выявили 73 зараженных коронавирусом. 54 248 жителей округа заболели за всю пандемию. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 18;

Ханты-Мансийск – 17;

Нефтеюганский район – 8;

Нижневартовск – 7;

Мегион – 6;

Урай – 4;

Нефтеюганск – 2;

Сургутский район – 2;

Когалым – 2;

Нягань – 2;

Октябрьский район – 1;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у четырех – бессимптомно. Контакт установлен в 65 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в пресс-службе оперштаба.