Жители ХМАО накопили наименьшую просрочку по потребительским кредитам в России

Жители Югры остаются самыми лучшими заемщиками – доля просрочки по потребительским кредитам в феврале в округе составила всего 8,2 процента. За года она сократилась на 0,4 процента. Это самый лучший показатель в стране, констатируют аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в феврале доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 15,9 процента, увеличившись за год на 1,7 процентных пункта. Хуже всего дела обстоят в Ставропольском крае, где просрочка приближается к 23 процентам. В столицах, Москве и Санкт-Петербурге, отмечена самая существенная динамика роста доли просроченной задолженности – 4,1 и 5,6 процентных пункта соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования: «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом доля просроченных потребкредитов за прошедший год выросла незначительно, а в последние три месяца даже снижается. Во многом это связано с реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Без нее уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть значительно более высоким».