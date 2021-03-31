В ХМАО у 25,8 тысячи получателей социальной пенсии увеличился доход

С 1 апреля социальные пенсии в России увеличатся на 3,4 процента. В ХМАО доход вырастет у 25,8 тысячи человек.

«К ним относятся граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватило для назначения страховой пенсии, инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. Средний размер увеличения составит 464,85 рубля. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 14 136,80 рубля», - сообщили в пресс-службе окружного отделения Пенсионного фонда России.

Уточняется также, что пенсионерам, чей уровень общего материального обеспечения окажется ниже прожиточного минимума, органы соцзащиты произведут региональную социальную доплату к пенсии.

«С 1 апреля 2019 года, согласно изменениям в законодательстве, доплата рассчитывается исходя из сумм пенсии и иных выплат без учёта их индексации. По сути изменения позволяют сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать сумму индексации пенсий и ЕДВ. Таким образом, материальное обеспечение получателя социальной доплаты к пенсии в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на величину индексации», - добавили в отделении.