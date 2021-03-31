Движение на мосту через реку Юганская Обь ограничено до осени

С 1 апреля до сентября 2021 года движение по мосту через реку Юганская Обь ограничат из-за ремонта. Работы будут вестись на км 8+494 федеральной автодороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск (подъезд к г.Сургут).

«Со стороны Нефтеюганска движение будет перемещено на встречную полосу в сторону Тюмени. А со стороны Тюмени транспортный поток будет сужен с двух до одной полосы. Таким образом, вместо четырех полос для проезда останется только две. Будьте внимательны и учитывайте факт при построении маршрута», - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.