На юго-востоке ХМАО ожидается неблагоприятная погода

В четверг, 1 апреля, на юго-востоке Югры ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. В крайних восточных районах при прояснениях температура воздуха ночью опустится до -24°С. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В первый день апреля почти во всех районах округа пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью +1,-4ºС, на востоке округа -9,-14°С, днем +2,+7°С, в северных и восточных районах до -4°С.

В пятницу и субботу изменения погоды в лучшую сторону не ожидается – ветер, мокрый снег и около нуля.