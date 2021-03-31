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​Не до шуток: 1 апреля в Югре будет очень ветрено и холодно

На юго-востоке ХМАО ожидается неблагоприятная погода

​Не до шуток: 1 апреля в Югре будет очень ветрено и холодно
Фото: pixabay.com

В четверг, 1 апреля, на юго-востоке Югры ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. В крайних восточных районах при прояснениях температура воздуха ночью опустится до -24°С. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В первый день апреля почти во всех районах округа пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью +1,-4ºС, на востоке округа -9,-14°С, днем +2,+7°С, в северных и восточных районах до -4°С.

В пятницу и субботу изменения погоды в лучшую сторону не ожидается – ветер, мокрый снег и около нуля.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 182, комментариев: 0
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