Жители регионов тюменской «матрешки» перевели по банковским картам 1,7 триллиона рублей

В Уральском федеральном округе (УрФО) растет объем операций, связанных с переводами по банковским картам. За год показатель вырос на 26 процентов и в 2020 году достиг 3,7 триллиона рублей. За 12 месяцев прошлого года уральцы совершили 730 миллионов операций.

Лидерами по объему переводов по банковским картам стали жители регионов тюменской «матрешки» - 1,7 триллиона рублей. На втором месте Свердловская область (1,2 трлн рублей), на третьем – Челябинская область (700 млрд рублей).

«В структуре операций по банковским картам доля переводов по-прежнему занимает первое место. В 2020 году в УрФО она увеличилась до 42 процента. Доли оплаты товаров, услуг и снятия наличных составили 31 процент и 27 процентов соответственно. Росту денежных переводов с карты на карту способствует развитие удобных сервисов, в частности онлайн-банкинга, а также Системы быстрых платежей (СБП)», - отметили в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ.