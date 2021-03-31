В ХМАО зафиксировали новый летальный исход от коронавируса

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 782 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 71 случай заражения. Состояние 42 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 79 человек, за весь период пандемии – 52 662 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Сургутском, Советском, Березовском районах, Нягани и Югорске.