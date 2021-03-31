В 14 муниципалитетах Югры зафиксированы новые заболевшие коронавирусом

В Югре накануне у 71 человека подтвердился диагноз на коронавирус. За всю пандемию 54 175 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 14 муниципалитетам региона:

Сургут – 19;

Ханты-Мансийск – 16;

Нижневартовск – 8;

Нефтеюганск – 8;

Мегион – 6;

Ханты-Мансийский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Сургутский район – 1;

Нягань – 1;

Советский район – 1;

Югорск – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 64 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – резюмировали в оперштабе.