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За сутки в ХМАО выявили 71 новый случай заражения COVID-19

В 14 муниципалитетах Югры зафиксированы новые заболевшие коронавирусом

За сутки в ХМАО выявили 71 новый случай заражения COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре накануне у 71 человека подтвердился диагноз на коронавирус. За всю пандемию 54 175 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 14 муниципалитетам региона:

  • Сургут – 19;
  • Ханты-Мансийск – 16;
  • Нижневартовск – 8;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Мегион – 6;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Октябрьский район – 2;
  • Сургутский район – 1;
  • Нягань – 1;
  • Советский район – 1;
  • Югорск – 1;
  • Березовский район – 1.

«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 64 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – резюмировали в оперштабе.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 224, комментариев: 0
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