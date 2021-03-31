В 14 муниципалитетах Югры зафиксированы новые заболевшие коронавирусом

В Югре накануне у 71 человека подтвердился диагноз на коронавирус. За всю пандемию 54 175 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи распределились по 14 муниципалитетам региона:
- Сургут – 19;
- Ханты-Мансийск – 16;
- Нижневартовск – 8;
- Нефтеюганск – 8;
- Мегион – 6;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Сургутский район – 1;
- Нягань – 1;
- Советский район – 1;
- Югорск – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 64 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 42 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – резюмировали в оперштабе.