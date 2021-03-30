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Югра поможет своим школьникам и студентам в борьбе за миллионные призы на федеральном конкурсе

Юных югорчан приглашают на крупный федеральный конкурс «Большая перемена»

Югра поможет своим школьникам и студентам в борьбе за миллионные призы на федеральном конкурсе
Фото ugra-tv.ru

Юные югорчане имеют большие шансы на конкурсе «Большая перемена», а молодежная политика в регионе построена очень качественно. С таким посылом выступил заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов после очередного визита в Ханты-Мансийский автономный округ.

По порядку. Конкурс «Большая перемена» – это огромное мероприятие федерального значения, где только в 2020 году приняли участие более миллиона школьников из девятых-десятых классов, финал традиционно проходил в легендарном лагере «Артек». При этом Югра заняла третье место в Уральском федеральном округе по количеству победителей. А призы там серьезные – сотни сертификатов на обучение и саморазвитие номиналом от сотен тысяч до миллиона рублей, путевки в «Артек» и многое другое.

Как рассказывает сам Платонов, суть «Большой перемены» не в проверке академических знаний, которые, конечно, важны, а в оценке профессиональных компетенций молодых ребят – умение работать в команде, творчество, саморазвитие.

«Сейчас мы запускаем новый сезон, в котором так же ждем много школьников, в том числе из Югры, – рассказывает Андрей Платонов. – Есть несколько новаций. Первая – мы приглашаем к участию учеников 5-7 классов с отдельным треком и аналогичным финалом в «Артеке». Вторая – возможность участвовать для студентов среднеспециальных учебных заведений, кроме выпускных курсов. И третье – будут отдельные конкурсные программы для родителей участников, чтобы в саморазвитие вовлекалась вся семья. К тому же планируем поддерживать школы и ссузы, чьи представители окажутся в числе победителей».

У Югры в «Большой перемене – 2021» может быть особая роль – сейчас идут переговоры о том, чтобы провести полуфинал конкурса в Ханты-Мансийске.

Подобное внимание со стороны организаторов крупного федерального мероприятия – благодаря выстроенной в регионе молодежной политике. Андрей Платонов этого и не скрывает: «Каждый год мы проводим срез по показателям развития молодежной политики в регионах России, и Югра традиционно находится в пятерке лучших, и с каждым годом приподнимается. По всем показателям – от патриотического воспитания до работы с творческой молодежью. Важно, что молодежная политика у вас не сосредоточена в Ханты-Мансийске, а распределена по автономному округу, создаются новые молодежные центры, проводятся мероприятия».

А пока – регистрация на «Большую перемену» открыта, заявить о своем желании участвовать в конкурсе можно на сайте – время для этого есть (регистрация продлится до 15 июня), но затягивать не стоит. Кроме того, лучше подписаться на «Большую перемену» в Югре, чтобы следить за новостями конкурса и обучающими программами, которые помогут участникам достигнуть успехов.

Стоит отметить, что региональные органы власти регулярно подключаются к помощи и подготовке земляков к крупным конкурсам – помимо «Большой перемены», есть целые программы, которые помогают местным общественникам разобраться в социальном проектировании и подготовить максимально качественные заявки на конкурс Президентских грантов. А сейчас округ готовит волонтеров на голосование по проектам благоустройства, которые при определенной активности граждан получат федеральное софинансирование. Это окупается – при помощи подобных локальных побед югорчан наш регион прирастает и дополнительными деньгами на отдельные проекты, и человеческим капиталом, который является главной ценностью любого региона. Даже богатого нефтью.


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30 марта в 23:38, просмотров: 194, комментариев: 0
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