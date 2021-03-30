16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7023   EUR  88,8821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Слишком тепло: в ХМАО закрывают ледовые переправы

В Югре с 1 апреля закроют 11 ледовых переправ

​Слишком тепло: в ХМАО закрывают ледовые переправы
Фото: 86.mchs.gov.ru

В Югре продолжают закрывать ледовые переправы. С 1 апреля перестанут работать 11 временных дорог в Кондинском районе, восемь из них межмуниципального значения.

«Такое решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности. Во избежание несанкционированного проезда транспортных средств перед ледовыми переправами будут установлены запрещающие дорожные знаки, организованы работы по устройству искусственных заграждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В Октябрьском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском района снижена грузоподъемность межмуниципальных переправ.

Сегодня продолжают действовать 56 зимников межмуниципального значения и 40 технологических.


нравится (0) не нравится (0)
30 марта в 22:01, просмотров: 272, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий 1406
  2. ​Несколько слов о городских пространствах Сургута 802
  3. Юганец устроил вооруженное ограбление: ему хотелось получить энергетик 783
  4. ​В Сургуте в суд передано дело ОПГ вымогателей 723
  5. Югорчанам разрешили отправляться в командировки за пределы России 705
  6. ​В Югре водитель сбил ребенка и скрылся 689
  7. ​Мастер спорта из Сургута завоевала бронзу на Чемпионате России по дзюдо для слепых 649
  8. 75 югорчан заразились коронавирусом накануне 631
  9. ​В Сытомино состоялись соревнования по подледному лову 613
  10. ​Анатолий Сименяк поучаствовал в экологической окружной акции «Помоги рыбе» 612
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 6870
  2. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 5030
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 4407
  4. В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка 4374
  5. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 4277
  6. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 3982
  7. ​Не хотела на улицу. Хозяин нижневартовской медведицы рассказал, почему она сбежала 3778
  8. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 3653
  9. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3491
  10. ​Вартовчанка родила прямо в карете скорой помощи 3240
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19013
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 10993
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10178
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9801
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9800
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 9384
  7. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 9074
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8017
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7951
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7642

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика