В Югре с 1 апреля закроют 11 ледовых переправ

В Югре продолжают закрывать ледовые переправы. С 1 апреля перестанут работать 11 временных дорог в Кондинском районе, восемь из них межмуниципального значения.

«Такое решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности. Во избежание несанкционированного проезда транспортных средств перед ледовыми переправами будут установлены запрещающие дорожные знаки, организованы работы по устройству искусственных заграждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В Октябрьском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском района снижена грузоподъемность межмуниципальных переправ.

Сегодня продолжают действовать 56 зимников межмуниципального значения и 40 технологических.