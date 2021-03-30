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​В Югре полностью привиты от коронавируса почти 50 тысяч человек

В Югре активно идет вакцинация от коронавируса и падение заболеваемости

​В Югре полностью привиты от коронавируса почти 50 тысяч человек
Фото admhmao.ru

Более 47 тысяч человек в Югре получили оба компонента вакцины от коронавируса, еще около 13 тысяч человек сделали первый укол и ждут положенного срока, чтобы завершить введение препарата. Такие данные привела на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Наталья Комарова.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, в марте в Югру завезли 12 700 доз вакцины, а с 1 по 21 апреля поставят еще 18 600 доз.

Отчасти благодаря вакцинации, отчасти из-за наличия антител у переболевших югорчан и ограничительных мер в регионе планомерно снижается уровень заболеваемости. Так, за минувшую неделю в Югре выявлен 551 случай коронавируса – на 4,6 процента меньше, чем неделей ранее, сообщает руководитель окружного Роспротребнадзора Майя Соловьева.

Это позволяет постепенно смягчать ограничительные меры. Так, федеральный Роспотребнадзор разрешил вывозить школьников на отдых в другие регионы, но только при условии, что принимающие организации будут отвечать требованиям санитарной безопасности. В связи с этим департамент образования и молодежной политики Югры вместе с Роспотребнадзором определят список мест, куда будет разрешен коллективный выезд детей из нашего региона для отдыха.


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Сегодня в 19:25, просмотров: 160, комментариев: 0
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