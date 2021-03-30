Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала новую онлайн-встречу с югорчанами

Организацию выпускных экзаменов, поступления в вузы и летнего отдыха обсудит Наталья Комарова в ходе своего очередного прямого эфира в социальных сетях. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

«Друзья. Завершились весенние каникулы, началась четвертая четверть. Предстоит подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, выпускным, поступлению в вузы и колледжи, организация летнего отдыха и оздоровления детей в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. В пятницу, 2 апреля, в 12:00, в онлайн-эфире обсудим вопросы по организации этой работы в муниципальных образованиях, ее открытости, вовлечению в нее родителей», – написала в посвященном этому анонсу посте в соцсетях сама губернатор Югры.

Традиционно организационную поддержку главе региона будут оказывать профильные специалисты и общественники. На этот раз в этой роли выступят: организатор сообщества «Родительский комитет Сургута и ХМАО» Елена Кирьянова, автор и руководитель проекта #ПикникХМ Валентина Киселева, председатель молодежной палаты при думе Мегиона Иван Тернов (в настоящий момент – учащийся 11 класса) и многодетная мама-блогер Гульфия Фаттахова.

Указанные выше общественники будут заниматься отбором вопросов, а отвечать на них будет губернатор и расширенная команда исполнительной власти Югры. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания на тему окончания учебного года, экзаменов и детского отдыха – пишите комментарии к соответствующим постам в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Трансляцию можно будет увидеть в аккаунтах Натальи Комаровой в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».