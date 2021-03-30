В Югре женщине грозит срок за то, что она кинула кружку в полицейского

39-летня жительница поселка Алябьево (Советский район) стала фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Сельчанка запустила в стража порядка кружкой. Она была пьяна.

«По версии следствия, 28 марта около 16.40 подозреваемая, находясь в участковом пункте полиции города Советский, из личной неприязни к участковому уполномоченному за привлечение к административной ответственности бросила керамическую кружку в направлении головы сотрудника полиции, причинив потерпевшему ссадину, гематому и физическую боль», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Отмечается также, что женщину доставили в участок за нарушение общественного порядка и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.