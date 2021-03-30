Губернатор ХМАО отметила запрет на зарубежные командировки

Глава ХМАО Наталья Комарова сняла запрет на командировки. Теперь югорчане, у которых работа связана с переездами, могут отправиться за пределыРоссии.

«В соответствии с ним признан утратившим силу подпункт 5.1.9 постановления № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Таким образом, в регионе возобновлены служебные командировки за пределы Российской Федерации», – указано на сайте регионального правительства.

Напомним, что ранее в округе также разрешили отправлять школьников на отдых в летние лагеря. Полный перечень организаций будет составлен представителями департамента образования и молодежной политики ХМАО при содействии экспертов Роспотребнадзора.