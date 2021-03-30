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​В Югре за четыре года обеспечат 100-процентную доступность медпомощи даже для отдаленных поселений

В Югре построят десятки новых медицинских объектов в малых городах и поселениях

​В Югре за четыре года обеспечат 100-процентную доступность медпомощи даже для отдаленных поселений
Фото admhmansy.ru

Десятки новых медицинских объектов построит Югра для 100-процентного обеспечения граждан услугами здравоохранения. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания проектного комитета региона, сообщает департамент общественных и внешних связей. Для достижения цели округ запускает приоритетный проект «Модернизация зданий и сооружений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

«Его ключевая цель – развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение 100-процентной доступности медицинских услуг для югорчан, проживающих в сельской местности, поселках, малых городах. Сроки реализации проекта – 2021-2025 годы», – рассказала Наталья Комарова.

За это время правительство округа организует строительство участковой больницы в поселке Приобье, поликлиники на 500 посещений в Пойковском, а также девять врачебных амбулаторий, шесть фельшерско-акушерских пунктов, еще двух поликлиник и одного поликлинического подразделения в разных точках Югры. Плюсом к тому – ремонт 62 объектов здравоохранения и реконструкция еще трех.

По словам Натальи Комаровой, этот проект подготовлен по запросу югорчан, и его нужно реализовывать как минимум в жестко указанные сроки, а лучше – раньше дедлайнов.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 199, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:54
"В Югре за четыре года обеспечат 100-процентную доступность медпомощи даже для отдаленных поселений" - СИА, вы прекратите ложные заголовки писать?
Вот как обеспечат, так и пишите.


Аванес
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Сегодня в 14:20
Пойковский -отдалённое поселение??? СИА ну вы даёте, я понимаю, что из вас почти все в регионе не живёте, но уж настолько ошибаться....Это село на федеральной трассе стоит. Но таки есть, есть запрос у югорчан. Даёшь больницу на 100 коек в Таурово и на 200 коек в Каюково!!!
Швондер.
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Сегодня в 14:56
Еще есть Хулимсунт и Саранпауль
Сергей Б
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Сегодня в 15:05
Всю комариную песню Наталье Владимировне испортили.
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