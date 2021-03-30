В Югре построят десятки новых медицинских объектов в малых городах и поселениях

Десятки новых медицинских объектов построит Югра для 100-процентного обеспечения граждан услугами здравоохранения. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания проектного комитета региона, сообщает департамент общественных и внешних связей. Для достижения цели округ запускает приоритетный проект «Модернизация зданий и сооружений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

«Его ключевая цель – развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение 100-процентной доступности медицинских услуг для югорчан, проживающих в сельской местности, поселках, малых городах. Сроки реализации проекта – 2021-2025 годы», – рассказала Наталья Комарова.

За это время правительство округа организует строительство участковой больницы в поселке Приобье, поликлиники на 500 посещений в Пойковском, а также девять врачебных амбулаторий, шесть фельшерско-акушерских пунктов, еще двух поликлиник и одного поликлинического подразделения в разных точках Югры. Плюсом к тому – ремонт 62 объектов здравоохранения и реконструкция еще трех.

По словам Натальи Комаровой, этот проект подготовлен по запросу югорчан, и его нужно реализовывать как минимум в жестко указанные сроки, а лучше – раньше дедлайнов.