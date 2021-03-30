Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 14 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки 75 человек оказались с лабораторно подтвержденным COVID-19. За всю пандемию заразились 54 104 местных жителя. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 14 муниципалитетам:

Сургут – 18;

Ханты-Мансийск – 17;

Ханты-Мансийский район – 7;

Нижневартовск – 6;

Урай – 6;

Когалым – 4;

Мегион – 4;

Нягань – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Радужный – 3;

Сургутский район – 1;

Октябрьский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 58 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 69 случаях. По шестерым контакты уточняются. Состояние 44 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

Отмечается, что за сутки новых летальных исходов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 781 человек. За день излечились 80 человек, за весь период пандемии – 52 583 югорчанина.