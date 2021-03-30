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75 югорчан заразились коронавирусом накануне

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 14 муниципалитетах ХМАО

75 югорчан заразились коронавирусом накануне
фото: siapress.ru

В Югре за сутки 75 человек оказались с лабораторно подтвержденным COVID-19. За всю пандемию заразились 54 104 местных жителя. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 14 муниципалитетам:

  • Сургут – 18;
  • Ханты-Мансийск – 17;
  • Ханты-Мансийский район – 7;
  • Нижневартовск – 6;
  • Урай – 6;
  • Когалым – 4;
  • Мегион – 4;
  • Нягань – 3;
  • Нефтеюганский район – 3;
  • Радужный – 3;
  • Сургутский район – 1;
  • Октябрьский район – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 58 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 69 случаях. По шестерым контакты уточняются. Состояние 44 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

Отмечается, что за сутки новых летальных исходов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 781 человек. За день излечились 80 человек, за весь период пандемии – 52 583 югорчанина.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 295, комментариев: 0
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